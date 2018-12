Convoca la UCI a Escuela Internacional de Invierno

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) convoca a la Escuela Internacional de Invierno 2019 dirigida fundamentalmente a los profesionales de la Informática y ramas afines.

Ese evento, que tendrá lugar del 11 al 15 de febrero, constituye un espacio de cooperación e intercambio entre instituciones académicas y científicas, así como prestigiosos profesionales cubanos y extranjeros, destaca la convocatoria de la cita.

Las líneas de investigación de los cursos abarcan la Informática aplicada a la sociedad, Inteligencia artificial y reconocimiento lógico de patrones, Ingeniería de sistemas, Computación gráfica y visión por computadoras, y Redes de computadoras y seguridad informática, entre otras.

En sus 16 años de creada, la UCI ha graduado más de 14 mil 700 ingenieros altamente calificados y comprometidos con la informatización de la sociedad cubana.

