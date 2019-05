Ciencias Agropecuarias y su programa de habilidades

Los estudiantes que participan en el XXIV Fórum Nacional de Ciencias Agropecuarias Pinar del Río 2019, dedican hoy la jornada al concurso de habilidades, el cual se centrará entre otras temáticas en la botánica.

Como escenario para esas prácticas se escogieron laboratorios de la Universidad Hermanos Saíz, sede del evento y los del Ministerio de la Agricultura, en los que los asistentes tendrán oportunidad de demostrar sus conocimientos.

De manera general el concurso de habilidades incluido para hoy en el programa del Fórum Nacional de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias que organiza Pinar del Río, se vinculará a los pastos y forrajes y la sanidad vegetal.

Otros temas de interés serán las demostraciones en el campo de la zootécnica y el uso de agregados agrícolas en la preparación, el manejo y la conservación de los suelos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.