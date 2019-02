Calidad de universitarios se demostrará en Festival De La Clase

Con la presencia de más de 250 estudiantes de casi todas las universidades del país comenzará hoy y hasta el 3 de marzo próximo en la Casa de Altos Estudios villaclareña la sexta edición del Festival de la Clase.

El evento se realiza también de conjunto con las universidades de Ciencias Médicas y miembros de contingentes pedagógicos que en la nación apoyan la labor de instrucción en centros de la enseñanza media.

Un jurado compuesto por profesores universitarios de varias instituciones del país, vocales y representantes FEU de todas las provincias, evaluarán la calidad de las clases impartidas.

La sexta edición del Festival de la Clase a celebrarse en Villa Clara, estará dividida en quince talleres donde se agruparán materias afines, por ejemplo: Biología, Física, Química, Historia, Español y Educación Laboral, entre otras.

