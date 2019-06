Aporte de la Escuela Lenin a la Universidad

En sus 45 años, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas V. I. Lenin de La Habana, egresó de sus aulas a más de 43 mil alumnos y en esta graduación a cerca de 400.

Ricardo Luis Pérez Montejo, director del plantel, dijo en el acto que el 98 por ciento de sus egresados obtuvieron carreras universitarias y la escuela mantiene sus indicadores de calidad educacional.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, Reinaldo García Zapata, presidente del Poder Popular en la capital y Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación, entregaron reconocimientos a alumnos y profesores destacados e integrales de la Escuela Lenin.

A nombre de los graduados, el estudiante más integral y destacado del centro docente, Abran Jesús Aday, agradeció al claustro haberlos formado como revolucionarios y futuros profesionales altamente calificados.

