Acreditada preselección cubana a Olimpiadas del saber

Margarita Mcpherson Zayú, viceministra de Educación, acreditó en La Habana, a la preselección nacional de las Ciencias en preuniversitario para su participación en las Olimpiadas de Centroamérica, Iberoamérica e Internacionales de Matemática, Física, Química, Biología e Informática.

María Elena Albizu Torres, directora del Centro Nacional de Entrenamiento de las Ciencias de PRE, expresó a Radio Reloj, que las competencias están integradas por los diez primeros lugares de los concursos nacionales de Ciencias.

En la acreditación de la preselección nacional de las Olimpiadas Internacionales de Conocimiento, Orestes Landrove, a nombre de los profesores, señaló que el alumnado está presto para intervenir en las lídes por su preparación y entrega.

Al leer el juramento de los estudiantes, Sofía Albizu Campos, afirmó que nadie podrá bloquear el talento de la juventud cubana.

