Abierta sección de Atención a la Población del MINED 

El Ministerio de Educación tiene una sección de Atención a la Población, a la cual accederá cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en el país, tanto por la vía personal como la digital, para plantear quejas, reclamaciones o planteamientos relacionados con las instituciones educativas de su competencia.

Dailiana Delisle Bell, jefa de Atención a la Población del MINED, dijo a Radio Reloj, que el acceso a la entidad es por la calle O entre 17 y 19, en el Vedado capitalino, donde serán atendidos por compañeros especializados en esa labor.

Usted podrá comunicarse mediante las direcciones de correo población@mined.gob.cu o atención.población@mined.gob.cu.

Los interesados encontrarán información relacionada con Cuba, desde la Primera Infancia hasta la enseñanza media superior en www.mined.gob.cu.



