Villa Clara cierra el año con resultados meritorios

A más del 90 por ciento marcha en Villa Clara la reanimación de entidades de la Agricultura, Educación, Azcuba y Comercio, afectadas por el huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto.

Hasta la fecha se han concluido más de 42 mil viviendas y se convirtieron en comunidades de nuevo tipo los poblados costeros La Panchita, Isabela de Sagua, Emilio Córdova y Carahatas.

También la provincia muestra avances en la realización de obras para el desarrollo económico, como la construcción de hoteles para el Turismo y de parques solares fotovoltaicos, y la reparación de centros asistenciales de la Salud.

No obstante, 27 empresas villaclareñas no alcanzaron los ingresos previstos en este año por concepto de ventas, ante la demora en el arribo de la materia prima.

