Prosperan plantaciones de arroz en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El proyecto de colaboración entre Vietnam y Cuba, encaminado a lograr mayores producciones arroceras al sur del municipio pinareño de Los Palacios, es una prueba de cómo la ayuda promovida hace una década en esos campos prospera.

Hasta la fecha, esas zonas alcanzan tonelajes por hectáreas muy superiores al de otras, donde los especialistas del país asiático no laboran, lo cual demuestra la efectividad de las técnicas aplicadas en suelos de la unidad Cubanacán.

Pinar del Río, además del proyecto de colaboración arrocero Vietnam-Cuba en predios de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, también extiende sus inversiones hacia el oeste de la provincia con la instalación de silos, secaderos y molinos.

Uno de ellos permitirá procesar el cereal proveniente de municipios como San Juan y Martínez.

