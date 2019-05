Nuevos productos de Oleohidráulica para sustituir importaciones

La Empresa Oleohidráulica Cienfuegos, consolida una gama de nuevos productos que sustituyen importaciones en los principales polos económicos de Cuba.

El director de esa entidad, Lixandre Hernández Viera, declaró que incorporan al objeto de la entidad la rampa de nivelación, una prensa de 30 toneladas, traspaletas, grúa pescante, y la plataforma elevadora en forma de tijera.

Indicó Hernández Viera que ya completaron las primeras 5 rampas niveladoras de andén, con destino a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, de las 17 comprometidas en plan.

Hernández Viera, agregó que todas las producciones de la empresa tributan a la sustitución de importaciones, porque son renglones únicos en el país y con alta demanda en las principales ramas de la economía, por lo que los crecimientos productivos de este año tendrán un incremento económico de un 51 por ciento.

