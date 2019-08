Ministerio de la Agricultura con la mirada en las exportaciones

La Habana, Cuba. – Exportar todo lo que sea posible es el llamado de la máxima dirección del país a empresas y productores con el fin de generar ingresos necesarios para impulsar la economía, por ello hoy es prioridad del Ministerio de la Agricultura de Cuba incrementar y diversificar sus producciones.

La directora de Comercialización del ramo, Yisel González, en diálogo con Radio Reloj, explicó que el sector busca continuar potenciando los polos exportables, los cuales posibilitan los encadenamientos productivos.

Además, señaló, se trabaja en estrecha relación con las diferentes formas productivas, que a través de las empresas agropecuarias pueden exportar siempre que cumplan los requisitos de calidad.

Entre los principales rubros exportables hoy del Ministerio de la Agricultura resaltan el tabaco, café, coco, miel y derivados, así como el carbón vegetal, cítricos y vegetales frescos y en conservas.

