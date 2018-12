Holguín se distingue por estabilidad en indicadores de la zafra

Este domingo, la zafra azucarera en la provincia de Holguín rebasó los 34 días de operaciones y el central Cristino Naranjo, iniciador de las operaciones agrofabriles, muestra los mejores resultados integralmente.

Los colectivos de esa entidad se distinguen por el sobrecumplimiento diario de sus respectivas metas, lo cual resulta alentador en las aspiraciones de Holguín por superar las toneladas de azúcar para la llamada zafra chica.

El aporte del Cristino Naranjo en ese empeño de la provincia se aprecia esencialmente en la estabilidad diaria de los promedios de molidas de la caña y en el rendimiento industrial, fundamentales en la zafra.

La estrategia de analizar caso por caso los principales problemas de la cadena azucarera al concluir cada jornada y buscarle soluciones inmediatas, se destaca entre las medidas que ofrecen resultados favorables.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.