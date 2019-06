Expocaribe 2019 a las puertas de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – Más de 190 representantes de empresas nacionales y extranjeras estarán presentes en la Feria Comercial Expocaribe 2019 que se iniciará la próxima semana en la ciudad de Santiago de Cuba.

En el centro de Convenciones Heredia, se levantan los stand de los expositores que optarán por el Premio a la Calidad y Diseño y participarán en el Foro Empresarial del Gran Caribe, que promoverá el comercio, el turismo multidestino y la inversión extranjera en la región.

Asistentes de México, Nicaragua, Martinica, Venezuela, Panamá, Surinam, Guatemala, España, Holanda, Bélgica, Canadá y Trinidad y Tobago han confirmado su asistencia, además de ministros y destacadas personalidades de naciones caribeña.

La Feria Comercial ExpoCaribe 2019 que sesionará del 19 al 22 de Junio se han inscripto cerca de 140 empresas radicadas en el oriente cubano.

