Empresas mixtas concluyen proceso de certificación

Tres entidades mixtas radicadas en La Habana terminaron el proceso de certificación de Operador Económico Autorizado, anunció la Aduana General de la República.

Una de ellas es Los Portales, formada por la Corporación Alimentaria de Cuba y el Grupo Nestlé; seguidas por Brascuba Cigarrillos, y MPG Tránsitos, vinculada a la gestión de aduanas, cargas aéreas, marítimas, terrestres y contenedores.

Esa certificación de seguridad la otorga la Aduana General de la República a una empresa involucrada en el movimiento internacional de mercancías, beneficiando sus operaciones de comercio exterior, explicó José Luis Muñoz, director de Técnicas Aduaneras.

Muñoz enfatizó las ventajas competitivas de esa autorización, en el sentido de la simplificación en los trámites para la importación, exportación y prioridad en los trámites de aduanas.

