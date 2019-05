Economistas y contadores aportando al desarrollo

Aunque el VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, acontecerá del 12 al 14 de junio en el capitalino Palacio de Convenciones, un amplio plan de actividades se enmarca desde ya en saludo al evento y al aniversario 40 de la organización.

De acuerdo con Ramón Labañino, uno de sus vicepresidentes, este mes y el próximo tendrán lugar exposiciones de pinturas, presentaciones de libros, peñas con diversos músicos y conversatorios con especialistas.

Como antesala del Congreso, también en la sede de la ANEC se expondrán trabajos del movimiento de artistas aficionados de los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa.

Los debates de la magna cita de junio serán, sin duda, un aporte a la actualización del modelo económico cubano.



