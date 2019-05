Cumple plan de azúcar ingenio de Artemisa

Artemisa, Cuba. – El empeño de los trabajadores que se impuso ante las constantes adversidades, posibilitó que el Complejo azucarero 30 de Noviembre en San Cristóbal, Artemisa, cumpliera con el plan de azúcar, informó su directora, la ingeniera Marisol Segura Miranda.

A pesar de las pérdidas en la industria provocadas por las averías en la tubería y canal de rechazo, así como en dos turbos generadores, lograron producir más de 45 mil toneladas, destacó el jefe de producción, Pedro Martín González Muñoz.

Los más de 700 trabajadores del coloso agroindustrial de Artemisa también cumplieron con la producción de miel B y de cachaza, además de destinar 8 mil toneladas de azúcar crudo para la exportación.

El colectivo continuará moliendo en los próximos días para contribuir al cumplimiento del 90 por ciento del plan de azúcar previsto en la provincia en la actual zafra.

