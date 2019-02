Cuba y Turquía por concretar nuevos negocios

La Habana, Cuba. – Afianzar los nexos económicos entre Cuba y Turquía, así como explorar nuevas oportunidades de negocios, es propósito de la Primera Sesión del Comité Empresarial entre ambos países que tendrá lugar hoy en la Sala Vedado del Hotel Nacional, en La Habana.



El encuentro acontece en el contexto de la visita oficial a la Isla de una delegación presidida por la viceministra turca de Comercio, Gonga Yilmaz Batur, e integrada por hombres de negocios de varios sectores como energía, minería, agricultura, comercio, transporte, biotecnología y salud.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cuba, la parte cubana estará presidida por la viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Núñez Mordoche.

Está previsto una presentación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y la firma del Plan de Acción del Comité Empresarial Cuba-Turquía para los próximos dos años.

SOLIDIFICAR VÍNCULOS

Este lunes se inauguró la plenaria de la Cuarta Reunión de seguimiento Cuba-Turquía, como muestra de la voluntad de solidificar las relaciones económicas bilaterales.



La viceministra cubana de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Nuñez, dijo que en 2018 se aprobó el primer negocio con inversión extranjera de Turquía en la Isla, para la remodelación de la terminal de cruceros de La Habana.

Resaltó el crecimiento del intercambio comercial entre ambas naciones en más del 30 por ciento, la compra directa de carbón, y metales varios por la empresa cubana ACINOX, y agregó que se trabaja en la formulación de un proyecto de fortalecimiento y control del agua en Cuba.

La viceministra de Comercio de Turquía Gonga Yilmaz Batur destacó los lazos históricos de amistad, y felicitó al pueblo cubano por la aprobación de la nueva Carta Magna.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.