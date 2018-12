Crece producción de arroz en Cienfuegos

Unas 15 mil toneladas de arroz listo para el consumo alcanzó la provincia de Cienfuegos en el 2018, a 120 años de la introducción del cereal en la localidad de Aguada de Pasajeros.

Joan Sarduy Alonso, delegado de la agricultura en ese territorio, comentó que esos volúmenes están amparados por la puesta en marcha de relevantes inversiones, como las del secadero de La Paquita en Aguada de Pasajeros.

Dijo que esa nueva infraestructura permite el secado de mayores volúmenes lo que evita la deshidratación por concepto de transportación, eleva la calidad del grano y le dará un valor agregado a la inversión porque sustituirán el diesel por cáscara de arroz en el secado del grano.

Aguada de Pasajeros es conocida como la tierra del oro blanco en alusión a su centenaria tradición arrocera y donde el grano NO sólo devino sostén alimentario, sino tambien moneda de cambio.

