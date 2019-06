Concluyó en Pinar del Río la cosecha tabacalera

Pinar del Río, Cuba. – La llamada etapa verde del cultivo del tabaco concluyó en Pinar del Río, tras recolectar más de 33 millones de cujes resguardados ya en las casas de curar, dijo este domingo el especialista del Grupo TabaCuba, Virginio Morales Novo.

El experto confirmó a Radio Reloj que ya seleccionaron las áreas para ubicar los semilleros tradicionales y tecnificados, de donde se abastecerán de plántulas los campesinos durante la venidera campaña programada para 20 mil 50 hectáreas.

El especialista del Grupo TabaCuba destacó que Pinar del Río mantiene sistematicidad en el programa tabacalero, por ello prosigue la conservación de los suelos con el vertimiento de abonos verdes, carbonato de calcio y cachaza.

De igual modo subrayó Morales Novo, prosigue la construcción y mantenimiento de aposentos y el tiro de madera empleado en mejorar la infraestructura de la preindustria.

