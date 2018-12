Comunicaciones en Cuba con retos por vencer

La Habana, Cuba. – La sustitución de importaciones no puede convertirse en consigna, expresó en La Habana, Ulises Guillarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la CTC, en el Pleno del Sindicato Nacional de las Comunicaciones, Informática y la Electrónica.

El cómo lograr que el tema económico sea el centro de atención de los trabajadores y la necesidad de que el sistema empresarial avance en la informatización, fueron asuntos abordados por el ministro del sector, Jorge Luis Perdomo, con vistas al plan del próximo año.

El informe presentado por Marisol Fuentes Ferrer, Secretaria General del Sindicato, resumió la labor de los afiliados en apoyo a los programas económicos y de los servicios del sector, tema también analizado en el pleno.

Los presentes aprobaron los indicadores de la emulación especial de impulso a las prioridades de las comunicaciones en Cuba el año venidero.

