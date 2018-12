Otro central se une a la actual zafra

El central Melanio Hernández, del municipio de Taguasco, comenzó oficialmente su molienda este viernes, y con ello se sumó al “Uruguay”, en Jatibonico, la otra industria que en la provincia de Sancti Spíritus interviene en la presente zafra.

La producción de azúcar del antiguo Ingenio Tuinucú, ubicado en el poblado de igual nombre, será destinada a la exportación y al consumo nacional; además, sus mieles se enviarán a la Destilería Paraíso, aledaña al central.

Radamés Rodríguez Palmero, director de la Unidad Empresarial de Base Central Melanio Hernández, dijo que la entidad inicia esta campaña en buenas condiciones, lo que se debe, en gran medida, a la calidad de las reparaciones en la industria, sobre todo en el área energética.

Los trabajos llevados a cabo, agregó Rodríguez Palmero, ayudarán a disminuir el tiempo perdido por roturas, las que se han reiterado en zafras anteriores.

