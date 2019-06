Celebrarán en La Habana encuentro empresarial

El 17 de junio próximo tendrá lugar en La Habana, un encuentro empresarial auspiciado por la Iniciativa Cuba del Reino Unido, anunció Rodrigo Malmierca, titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Presidirá la delegación británica Lord David Triesman, copresidente de esa institución, que promueve las relaciones económicas con la mayor de Las Antillas, afirmó el Ministro en su perfil oficial en la red social Twitter.

En noviembre de 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante una visita de tránsito a Reino Unido, se reunió con ejecutivos de una treintena de compañías de esa nación, integrantes de la Iniciativa Cuba.

En dicho intercambio, se anunció la celebración de un encuentro de negocios en La Habana, a finales del primer semestre de 2019.

