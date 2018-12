BANDEC anuncia bonificación para tarjetas magnéticas

La Habana, Cuba. – Desde el 24 de diciembre de este año y hasta el 2 de enero de 2019, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), aplicará una bonificación del 8 por ciento a los pagos que se realicen en comparas por las Terminales de Punto de Venta, conocidas como POS.

Según especialistas de BANDEC, esa bonificación tiene el objetivo de estimular el uso de las tarjetas magnéticas en la red comercial de Cuba.

Asimismo, la entidad informó que la acción pretende incentivar el empleo de sus tarjetas en CUC y CUP, emitidas a las personas naturales para cuentas de ahorro, cobro de salario, estimulación y las de jubilaciones y pensiones.

Un comunicado de la Oficina Central de BANDEC revela que el propósito es hacer de la tarjeta un medio de pago mucho más eficiente y seguro, que minimice el empleo del dinero en efectivo.

