Aplican en Pinar del Río varios proyectos agrícolas

Pinar del Río, Cuba. – Los especialistas de la Unidad Empresarial de Base de Proyectos Agropecuarios de Pinar del Río dedicaron este año parte de sus esfuerzos, a potenciar el desarrollo arrocero que incluyó un secadero del grano y una planta clasificadora de semillas.

Otros objetivos se insertaron en la fábrica de pienso Raúl Fernández y que incluyeron la recuperación de varios silos de 800 toneladas, junto al proyecto del tabaco Virginia con sistemas de riego, cámaras de cura y almacenes.

El colectivo de la Unidad Empresarial de Base de Proyectos Agropecuarios de Pinar del Río dedicó, de igual modo, tiempo este año al programa de recuperación de cítricos, el tratamiento de residuales de esta industria y la conductora de agua.

Como parte de la Tarea Vida potencia los cultivos en el occidente pinareño para mitigar los efectos de la salinización y evitar las crecidas del río Cuyaguateje.

