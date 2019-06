Abogó Valdés Mesa por incrementar industrialización del país (+ Fotos)

Pinar del Río, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, abogó en Pinar del Río por incrementar la sustitución de importaciones.

Durante una reunión de chequeo de la marcha de las inversiones en el sector agropecuario, puntualizó que la occidental provincia posee potencialidades aún por explotar y mencionó a la emblemática fábrica La Conchita.

De igual forma se refirió a la necesidad de aumentar y diversificar las exportaciones del territorio y a renglón seguido argumentó que todavía se está importando mucho alimento, de ahí la importancia de priorizar todas las inversiones ligadas a esas producciones.

Precisó que a diferencia con otras provincias, Pinar del Río no reporta dificultades con la fuerza de trabajo, sin embargo faltan algunos recursos, los cuales serán garantizados en pos de concluir obras con un gran beneficio económico.

