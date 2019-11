Díaz-Canel visita centros energéticos de Mayabeque

Mayabeque, Cuba. – Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, visitó hoy obras energéticas en el municipio de Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, según informa la cuenta oficial de la Presidencia en la red social Twitter.

Como parte del recorrido, el mandatario cubano llegó a la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara, de ese occidental territorio, donde analizó, junto a directivos, la marcha del proyecto de colaboración entre Rusia y la nación antillana.

Como parte de la cooperación ruso-cubana en el sector petrolero se desarrolla además la perforación horizontal de un pozo vinculado al Proyecto experimental de inyección de vapor en el yacimiento Boca de Jaruco.

Añade la cuenta oficial de la Presidencia en la red social Twitter, que el presidente cubano asistió hoy al acto por el Día del Archivero Cubano, efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó hoy el primer pozo de petróleo de perforación horizontal, en Boca de Jaruco, un proyecto conjunto de Cuba y Rusia.

El pozo fue inagurado el 4 de octubre anterior por el presidente del Gobierno de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev, el cual constituye un proyecto conjunto entre el país euroasiático y la Isla, para recuperar crudo.

Rusia, además de suministrar la tecnología, ha dado la oportunidad de conocer nuevas prácticas y herramientas a utilizar en la perforación y extracción; y ha favorecido el intercambio y la realización de cursos relacionados con la explotación en el proyecto actual.

Este pozo, ubicado en la occidental provincia de Mayabeque, concluyó su primera etapa de perforación y comienza la fase de exploración con altas perspectivas para posibles descubrimientos del llamado oro negro.

Al mediodía de hoy, Díaz-Canel presidió el acto de entrega de viviendas a familias de Guanabacao, que fueron afectadas por el tornado que azotó a la capital cubana en enero de este año.

