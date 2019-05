Vuelve el voleibol de playa a Varadero

El balneario internacional de Varadero vuelve a acoger el Circuito Norceca de Voleibol de Playa por noveno año consecutivo, cuando del 10 al 12 próximos se celebre la cuarta fase en las arenas aledañas al hotel Barceló Solymar.

Mireya Luis, metodóloga de la Federación Cubana de Voleibol, y principal organizadora del evento, informó que se espera la presencia de 16 duetos de mujeres y 18 de hombres.

