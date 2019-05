Villa Clara gana la Liga Superior de Baloncesto

Santa Clara, Cuba. – Con una impresionante remontada el equipo de Villa Clara superó este miércoles a Artemisa por 95 puntos a 92, para conquistar su segundo cetro consecutivo de la Liga Superior de Baloncesto, rama masculina.

En la sala Amistad de Santa Clara los locales llegaron al cuarto final del partido con desventaja de 10 cartones, pero demostraron mayor concentración en los momentos cruciales y liderados por el experimentado Andy Boffil dieron vuelta al marcador.

Boffil fue la referencia ofensiva de los monarcas en el cuarto desafío de la final, al anotar 34 puntos, mientras que por los artemiseños Osmel Oliva llevó el peso ofensivo con 29.

Mientras, en la versión femenina del torneo el elenco de Capitalinas derrotaron a las chicas de Guantánamo por 76 a 67 y forzaron la disputa de un quinto duelo para definir el torneo.

