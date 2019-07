Viajan a Lima atletas cubanos

La Habana, Cuba. – El presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, despidió en el Aeropuerto Internacional José Martí a una parte de la delegación cubana que participará en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

El grupo, integrado por 74 personas, incluye los atletas de canotaje, pentatlón moderno, tenis de mesa y velas, entrenadores, federativos y árbitros, así como especialistas de medicina deportiva, personal de apoyo y una parte de la jefatura.

Osvaldo Vento, acompañado por los vicepresidentes del INDER, Raúl Fornet Valenciano y Jorge Polo, dialogó con cada uno de los atletas, quienes ratificaron el lema de la delegación cubana a la cita continental, Siempre por más.

Ya se encuentran en Perú realizando bases de entrenamiento los atletas de lucha, boxeo, softbol y voleibol de playa, y después se incorporarán a la Villa Panamericana para unirse a la delegación cubana.

