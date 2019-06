Vence dupla cubana en arenas de Tailandia

La dupla de Jorge Luis Alaya-Lázaro Michel Portes, consiguió hoy su segundo éxito en el Campeonato Mundial sub 21 de voleibol de playa, que concluirá el próximo sábado en la ciudad tailandesa de Udon Thani.

Los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño, derrotaron este jueves 2 a 0 al binomio nicaragüense de Jefferson Cascante y Denis López, en la última jornada de la fase de grupos y avanzaron a la siguiente.

Alaya y Portes, ubicados en el cuadro principal, superaron este miércoles en el apartado E con pizarra de 2-0 (21-9 y 21-6), a los egipcios Yousef Mohamed y Ali Farahat, pero después cayeron 0-2 (14-21 y 17-21) ante los mexicanos Miguel Sarabia y Raymond Stehen.

El próximo compromiso de los cubanos será este viernes, cuando enfrenten a los canadienses Ben Kerkhoff y Pickett Jonathan, quienes pasaron por la llave A.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.