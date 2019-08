Una plata firme pero inconforme

Lima, Perú. – Rose Mary Almanza tenía deudas en grandes citas, pero hoy cumplió al ganar la medalla de plata en los 800 metros, del Atletismo en los Juegos Panamericanos de Lima.

La camagüeyana salió delante buscando imponer el ritmo de la carrera, pero en la recta final le aventajó la jamaiquina Natoya Goule, líder del ranking continental, por lo que el resultado no sorprendió, aunque para ella el matiz es diferente.

Yo quería ganar, declaró Almanza a Radio Reloj: sabía que era complicado, pero lo que en realidad me disgustó es que no logré superar mi mejor tiempo del actual año, añadió como quien no disfruta ser la segunda.

Ahora me queda un tiempo de relajación, y buscar medalla en las próximas presentaciones, y tratar de rebajar cronos en el Mundial, dijo Rose Mary, por fin en el podio continental, y dueña de la segunda medalla del Atletismo cubano en los Juegos Panamericanos.

