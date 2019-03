Un vistazo al mundo del fútbol

La Real Federación Española de Fútbol designó hoy al árbitro Alberto Undiano Mallenco, como sustituto de Alejandro Hernández, para llevar los hilos del Clásico de Liga Real Madrid-Barcelona este sábado.

Hernández sufrió una lesión en el sóleo de su pierna derecha y estará al menos dos semanas de baja, por lo que Mallenco, quien colgará el silbato al término de esta temporada, asumirá el rol; la su elección de Undiano arrastra polémica en torno a sus decisiones cuando ha estado presente el Barcelona en cancha.

Mientras tanto, este jueves, la UEFA ha suspendido por dos partidos al futbolista Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, por “recibir una tarjeta amarilla a propósito”, durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras terminar el juego, ese deportista español reconoció ante la prensa que había forzado su amonestación en el minuto 88 de ese partido.

