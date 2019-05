Trebejistas por la jugada perfecta

Nada fuera de lo esperado ocurrió en el Torneo de Ajedrez Zonal 2. 3, que comenzó en la capital de El Salvador, donde los cubanos Carlos Daniel Albornoz y Yuri González intentarán mantener actuación perfecta, en una cita que reparte dos plazas mundialistas.

Albornoz logró su buen paso frente a par de anfitriones: Oliver Santos en la jornada matutina y Carlos Burgos en la de la tarde-noche, para situarse segundo por desempate en la momentánea clasificación que lidera el costarricense Eugenio Chinchilla.

