Taekwondo holguinero por boletos para Juegos de Lima

Los holguineros Tamara Robles, en los 57 kilogramos, y Rogelio López, en los 58 kilos, aparecen entre los 8 atletas cubanos de taekwondo que buscarán el boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La jovencita Tamara sorprendió con el oro en los pasados Juegos Centroamericanos y de Caribe de Barranquilla, fue subcampeona nacional en 2018 y apareció en el grupo de los mejores deportistas juveniles de Cuba.

Rogelio es otro joven es ascenso y ya medallista en los campeonatos nacionales élite, donde se coronó el pasado año, cuando Holguín quedó tercero.

El torneo clasificatorio para la cita continental de la capital peruana se efectuará en República Dominicana, del 7 al 10 de marzo próximo, donde los taekwondistas cubanos participarán en un certamen abierto G 1.

