Softbol femenino con amplia agenda en Preolímpico

La Habana, Cuba. – La Confederación Mundial de Béisbol-Softbol dio a conocer el calendario del Preolímpico de las Américas de softbol para mujeres, que se celebrará en Canadá del 25 de agosto al 2 de septiembre.

Cuba está situada en el grupo A, y debutará precisamente ante las locales el día 25 de agosto, y al otro día enfrentará a Bahamas; así como al conjunto de Argentina con una jornada de por medio.

La selección antillana inicia y termina la etapa eliminatoria contra los dos rivales más difíciles del grupo. Canadienses, boricuas y cubanas son las favoritas para acceder a la siguiente fase.

El 2 de septiembre se definen los medallistas. Los dos equipos finalistas garantizarán su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

