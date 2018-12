Sobresale judoca cubana en el ranking mundial

Con la medalla de plata en el torneo Máster de Guangzhou, China, y el primer lugar en el ranking mundial de la división de más de 78 kilogramos, la artemiseña Idalys Ortiz volvió a ser lo mejor del judo cubano, en un año con algunas deudas para este deporte.

Ortiz llegó a China ubicada en el puesto dos del listado, y allí con el segundo lugar superó a la japonesa Sarah Asahina, victimaria de la cubana en la final del Campeonato Mundial de Bakú en septiembre pasado, quien no participó en la lid del cierre del Judo World Tour.

En la última actualización del escalafón, con ese número solo es superada por Daria Bilodid de Ucrania, Amandine Buchard de Francia, Tsukasa Yoshida de Japón, y Clarisse Agbegnenou de Francia.

El mérito de la antillana es mayor al no computar competencias en el 2017 como todas las citadas, que en el sistema de puntuación valen al 50 por ciento.

