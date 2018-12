Siguen al mando las féminas en el ciclismo cubano

Lideradas por Arlenis Sierra, este año las mujeres resultaron una vez más la rama sobresaliente del ciclismo cubano, con actuaciones de excelencia coronadas por las múltiples medallas en Cali, subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

En la urbe caleña, las pedalistas cubanas acumularon 4 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce en la pista, en tanto, en la ruta sumaron una de oro y una de plata.

Los varones solo exhibieron en Cali la presea plateada de Leandro Marcos en el Scratch y el bronce de Pedro Portuondo en la carrera contrarreloj individual en la ruta.

Arlenis Sierra resultó la más votada en la lista de los 10 deportistas más destacados de Cuba en 2018, en tanto, su compañera de equipo Marlies Mejías fue la sexta más punteada y ambas fueron tricampeonas del certamen centrocaribeño en Cali.

