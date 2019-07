Segundo revés cubano en tope de béisbol con Estados Unidos

La Habana, Cuba. – El plantel cubano cedió este miércoles por segunda ocasión en el tope de béisbol que sostiene con la selección universitaria de Estados Unidos, ahora con marcador de 4 carreras por 2.

A Freddy Asiel Álvarez se le frustró una buena apertura cuando en el sexto inning le batearon un jonrón de 3 carreras; Yariel Rodríguez y Pedro Álvarez le relevaron con discretas labores, mientras que Wilson Paredes logró un buen cierre, pero sin respaldo ofensivo.

En el ataque cubano de 10 jits sobresalió el aporte de Yordanis Samón con un vuelacerca entre su trío de imparables, la misma cantidad bateada por Cesar Prieto; los antillanos no cometieron errores a la defensa.

Hoy el tope beisbolero se trasladará para las ciudad norteamericana de Durham, donde los alumnos de Rey Vicente Anglada buscarán su primera victoria; válido es reconocer que se están brindando oportunidades a los hombres del banco.

