Rumbo a Lima

Para los torneos de Gimnasia Artística en los Juegos Panamericanos de Lima las pretensiones cubanas son menores que 4 años atrás, dada la ausencia de Manrique Larduet, quien se recupera de operaciones en sus muñecas.

Los seleccionados entrenan por estos días en México, con el liderazgo de Randy Lerú y Marcia Videaux, los únicos con pronóstico de medallas individuales; aunque también se espera un premio bronceado del equipo masculino.

Randy tiene el propósito de ganar el oro en el concurso de Barra Fija, y para ello tiene buenas credenciales ante la complejidad de su ejecución, y debe incluirse en varias finales, incluida la de máximos acumuladores.

Marcia defenderá su título panamericano en el Caballo de Salto, aunque resultan complicadas las opciones de ese objetivo, pues la mexicana Alexa Moreno tiene un programa similar, con gran factura, que le ha brindado medallas este año en diversas Copas del Mundo.

