Roberto Hernández logra proeza en béisbol sub-23

El lanzador espirituano Roberto Hernández logró este viernes un éxito sin permitir carreras ni jits, para bien de su equipo que noqueó 10 carreras por cero al de Ciego de Ávila en la Serie de Béisbol para menores de 23 años.

Hernández regresó el pasado año de Estados Unidos tras romper un contrato de Grandes Ligas por decisión personal, y hoy confirmó su calidad al propinar 10 ponches y solo regalar un boleto a los avileños.

A nueve victorias consecutivas extendió su racha Villa Clara tras vencer 6-4 a los cienfuegueros para adueñarse del liderazgo en el Grupo B, pues Mayabeque derrotó 5-4 a Matanzas.

Santiago de Cuba dominó 9 – 1 a Guantánamo, Granma 7 – 2 a Holguín, Pinar del Río le ganó a La Habana 3 carreras por 1, la Isla de la Juventud 13 por 4 a Artemisa, y Camagüey 6 por 0 frente a Las Tunas.

