Remeros cubanos desde hoy en Copa Mundial de Plovdiv

Las duplas cubanas Yariulvis Cobas-Aimeé Hernández y Jesús Alejandro Rodríguez-Carlos Ajete debutarán hoy en la primera jornada de la primera Copa Mundial de remo, con sede hasta el próximo domingo en Plovdiv, Bulgaria.

Según el sitio web del certamen, Cobas y Hernández estarán en acción en la etapa eliminatoria del doble par de remos cortos, categoría pesada, modalidad en la que aparecen inscritas 9 parejas, 2 de estas de China y con una están Belarús, Cuba, Hungría, Japón, Holanda, Polonia y Rumania.

Rodríguez y Ajete tendrán mayor cantidad de rivales, pues los organizadores reportan la presencia de 17 tripulaciones de la especialidad de doble sin timonel, categoría pesada.

El objetivo principal de los cubanos es continuar la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, previstos para efectuarse del 26 de julio al 11 de agosto venideros.

