Regresan a Cuba atletas que compitieron en Panamericanos

La Habana, Cuba. – Una parte numerosa de la delegación cubana que concluyó su actuación en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú, regresó anoche a la patria con el deber cumplido.

El grupo estuvo integrado por 84 personas entre atletas, entrenadores y federativos, de los deportes: pentatlón moderno, natación artística, levantamiento de pesas, balonmano femenino, canotaje, gimnasia artística y voleibol de playa.

La ceremonia de recibimiento, en el Aeropuerto José Martí, contó con la presencia del vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornes, y la Segunda Secretaria del Comité Nacional de la UJC, Yenisey Cruz Carreño, quien les dió la bienvenida.

La dirigente juvenil al referirse a los atletas que regresaron de Lima resaltó que siempre resulta meritorio el mensaje de patriotismo y la voluntad de competir con honor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.