Realizarán Universiada Nacional

La XIV Universiada Nacional será acogida por la Universidad Central de Las Villas Martha Abreu, de la provincia de Villa Clara, entre el 6 y el 14 de abril del próximo año, y según los organizadores será una cita altamente competitiva.

Santa Clara, la Ciudad del Che, acogerá una lid protagonizada por cerca de 2 mil estudiantes-atletas procedentes de todos los centros de la educación superior del país, quienes disputarán los cetros en 25 modalidades repartidas en ambos sexos.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.