Rafael Alba rumbo al Grand Prix de Taekwondo de Roma

El doble campeón de Copas del Mundo Rafael Alba viajó al Grand Prix de taekwondo de Roma que del 6 al 9 de junio acogerá la capital de Italia.

El joven estuvo entre los atletas que prestigiaron la víspera la inauguración del XXXI Seminario Nacional de Preparación del Curso 2019-2020 en el sistema deportivo, acogido por el Centro de Convenciones de Cojímar.

Único dorado de América en la Copa del Mundo de Manchester, Inglaterra, celebrada el mes precedente, Alba, quien además de sus dos títulos en Copas del Mundo atesora un bronce, es dado favorito para escalar el podio de la justa europea.

El Grand Prix tendrá por escenario el estadio Nicola Pietrangeli, en el Área de Foro Itálico. Las competiciones serán del viernes 7 de junio al domingo 9, según indica la página oficial del evento.

