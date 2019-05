Preparativos para Juegos Panamericanos de Lima

El presidente del Instituto del Deporte de Cuba (INDER), Osvaldo Vento, expresó a la Viceministra peruana de Educación y Deportes, Ana Patricia Andarde, la disposición de la Isla a colaborar con Perú en ese campo.

La delegación cumplió su segundo día de actividades, en una visita dedicada a coordinaciones sobre la llegada y la estancia de la delegación cubana, de más de 400 deportistas que participará en los Juegos Panamericanos de Lima; así como a las relaciones bilaterales.



Vento y sus acompañantes sostuvieron una reunión con el director ejecutivo de la organización de los Panamericanos, Carlos Neuhaus, y su equipo de colaboradores, donde se les informó aspectos referidos a los escenarios de las competiciones.

Vento y Jorge Polo Vásquez, vicepresidente del INDER, coincidieron en que la meta de Cuba en los juegos es superar el rendimiento de los anteriores juegos de Toronto, Canadá.

