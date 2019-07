Plata para Cuba en la Gimnasia Artística Panamericana

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – La gimnasta cubana Yesenia Ferrera, se hizo con la medalla de plata en la modalidad de caballo de salto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La medalla de Yesenia es la primera aportada por la gimnasia a la delegación cubana, que aún tiene posibilidades de aportar más a través de Rafael Rosendi, en la final de las anillas.

Además de la plata de Yesenia, Cuba sumó otro bronce en el canotaje, a cargo de Mayvihanet Borges en la modalidad de C-1-200 metros, con esos resultados desciende hasta al séptimo puesto en el medallero, con solo 5 medallas de cada color.

Por otra parte, la delegación aún puede conquistar algún lauro a través de nuestro representante en el levantamiento de pesas, Luis Manuel Lauret, de la división más de 109 kilogramos, quien parte como uno de los favoritos.

