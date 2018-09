Pineros por nuevos lauros

El equipo de la Isla de la Juventud, ganador de la lid Zonal Occidental, retomó su preparación para participar en la etapa final del XX Campeonato Nacional de Softbol de la prensa Jorge Luis Valdés Rionda In Memoriam, en Mayabeque, del 1ro al 6 de octubre.

Los pineros competirán contra 8 equipos, los dos clasificados por cada una de las zonas del país, más los actuales campeones de Medios Nacionales y el conjunto llamado Vaqueros, unión de la provincia Mayabeque y Artemisa.

En el Campeonato Nacional de softbol de la prensa Jorge Luis Valdés Rionda In Memoriam, están los equipos de Sancti Spíritus y Camagüey por el centro, Las Tunas y Holguín por Oriente y los de Matanzas e Isla de la Juventud.

Los de la prensa pinera, ganaron la ronda clasificatoria zonal por el bateo y niveles en el picheo y defensa, por tanto entrenarán con el fin de avanzar cada día en el organigrama hasta las finales.

