Las selecciones nacionales de béisbol de la República Dominicana y Cuba toparán en Santo Domingo del 15 al 19 de julio, como parte de su preparación para los Panamericanos de Lima, Perú.

El tope, pactado a 5 partidos, tendrá como sede el estadio Quisqueya Juan Marichal, y ha generado gran expectación dada la calidad de los dos equipos.

