Osley Iglesias quiere la revancha contra Arlen López

Con su buen arsenal técnico, Osley Iglesias venció este lunes en los 75 kilogramos al santiaguero Yusmel Ruiz, y aseguró medalla de bronce en el primer cartel de cuartos de final, en el Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón con sede en Camagüey.

El matancero Iglesias, triple subcampeón del patio desde 2015, aprovechó su mayor alcance para pelear en la larga distancia, le cortó las salidas a Ruiz y pegó bien con sus cruzados de izquierda para llevarse el veredicto unánime de 5 a 0.

Voy paso a paso porque quiero una revancha de la pasada final del Girón contra Arlen López, te aseguro que ahora no ocurrirá lo mismo y me voy a imponer, comentó Iglesias tras culminar el combate.

El monarca exponente Camagüey lidera la justa, con balance de 17 victorias y 7 derrotas, en tanto Guantánamo se ubica segundo gracias a sus 14 triunfos y 8 descalabros.

