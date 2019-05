Oro para joven cubano en Mundial de Canotaje

La Habana, Cuba. – El cubano José Ramón Pelier conquistó la medalla de oro en la final A de la canoa monoplaza C-1 a milmetros, en la Primera Copa Mundial de Canotaje, con sede en Poznan, Polonia.

Según el sitio web del certamen, Pelier, joven y debutante a este nivel, dominó la distancia delante del checo Martín Fuksa y el polaco Tomasz Kaczor en ese orden.

En la final A participó otro cubano Fernando Dayán Jorge, quien cruzó la línea de meta en el quinto lugar y la otra atleta de Cuba que compitió este sábado fue la canoísta Mayvihanet Borges, quien terminó quinta.

La gran atracción de Cuba de la jornada dominical será la actuación de Serguey Torres y Jorge, en la final A del C-2 a mil metros, quienes clasificaron este viernes en el primer lugar en su semifinal de la Primera Copa Mundial de Canotaje, con sede en Poznan, Polonia.

