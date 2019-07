Oro en las aulas y en las competencias

Un total de 341 estudiantes, incluidos 5 títulos de oro, egresaron de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Comandante Manuel Fajardo.

Ellos recibieron su grado de Licenciados en el teatro Mella, de La Habana, en ceremonia presidida por Olga Lidia Tapia, secretaria del Comité Central del Partido, y se comprometieron a mantener las conquistas alcanzadas con la Revolución.

Tapia entregó premios al Mérito Científico a una cuarteta de graduados entre los que se encontraba Yorliet Adela Díaz Suárez, la más integral de la edición 42 dedicada a los 500 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y al presidente honorifico del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández.

Fueron premiados además de los graduados más integrales, otros sobresalientes en las esferas de docencia, investigación, cultura, deporte, trabajo y defensa.

